"Транснефть" устранила незаконную врезку на нефтепродуктопроводе в Ленинградской области

В компании отметили, что ситуация не представляет опасности для населения и окружающей среды

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. "Транснефть - Балтика" устранила незаконную врезку на магистральном нефтепродуктопроводе в Ленинградской области. Ситуация не представляет опасности для населения, окружающей среды и не окажет влияния на потребителей топлива, говорится в сообщении компании.

"В настоящее время выход нефтепродуктов локализован, проводятся мероприятия по ликвидации последствий происшествия, осуществляется сбор нефтепродуктов и вывоз загрязненного грунта. В работах задействованы 76 специалистов предприятия и 15 единиц спецтехники. Площадь локального выхода нефтепродуктов на снег составила 50 кв. м", - сказано в сообщении.

Угрозы жизни и здоровью населения нет, угроза попадания нефтепродуктов в водоемы отсутствует, отмечают в компании. "Ситуация не представляет опасности для населения и окружающей среды и не окажет влияния на потребителей топлива. Осуществляется постоянный экологический мониторинг. Предпосылки для введения чрезвычайной ситуации отсутствуют", - заключили в компании "Транснефть - Балтика".

7 декабря в ходе ликвидации криминальной врезки на магистральном нефтепродуктопроводе (МНПП) Ярославль - Приморск - 2 во Всеволожском районе Ленинградской области был обнаружен выход нефтепродуктов на снежный покров в пределах охранной зоны МНПП.