"Газпром трансгаз Сургут" отмечает рекордные поставки газа потребителям в ноябре

По словам начальника производственно-диспетчерской службы Дениса Обрезкова, объемы отбора газа потребителями достигли абсолютного сезонного рекорда для компании и колеблются на уровне 60 млн куб. м в сутки

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. "Газпром трансгаз Сургут" во второй половине ноября 2023 года достиг рекордных показателей по транспортировке газа потребителям и по товаротранспортной работе для этого времени года, говорится в корпоративной газете компании - "Сибирский газовик".

"ООО "Газпром трансгаз Сургут" в середине - конце ноября 2023 года достигло рекордных показателей по транспортировке газа потребителям, а также по товаротранспортной работе для этого времени года. На пиковые производственные параметры нашему обществу удалось выйти во многом благодаря успешному завершению летне-осенних остановочных комплексов как на линейной части, так и на компрессорных станциях", - сказано в издании.

Так, по словам начальника производственно-диспетчерской службы Дениса Обрезкова, объемы отбора газа потребителями достигли абсолютного сезонного рекорда для компании и колеблются на уровне 60 млн куб. м в сутки.

"Газпром трансгаз Сургут" также нарастил объем транспортировки через компрессорную станцию (КС) "Богандинская" до 160 млн куб. м газа в сутки, что является рекордным показателем для текущего времени года за последние четыре - пять лет. "Газпром" поставил задачу выйти на 160 млн уже к 15 ноября. Мы с этой задачей успешно справились. Теперь такие параметры транспортировки сохранятся у нас на протяжении всей зимы", - добавил Обрезков.

Росту объемов транспортировки и отбора газа для потребителей способствовали успешно и в срок завершенные плановые остановочные комплексы на линейной части и на КС компании, а также капитальные ремонты газораспределительных станций.