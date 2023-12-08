Запуск прямых рейсов из России в Индонезию увеличит турпоток до 20%

При этом отмена виз вряд ли повлияет на него, сообщила Ассоциация туроператоров России

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Запуск прямых рейсов из России в Индонезию может увеличить российский турпоток в страну на 15-20%, в то время как отмена виз вряд ли повлияет на него. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Из Индонезии пришли позитивные новости. Страна рассматривает возможность расширения безвизового режима для граждан из 20 стран, включая Россию. Туроператоры считают, что к приросту турпотока эта инициатива вряд ли приведет, а вот прямые рейсы могут увеличить российский классический турпоток в Индонезию на 15-20%", - говорится в сообщении.

С одной стороны, любое ослабление требований всегда положительно сказывается на спросе, с другой - визовый вопрос для россиян гораздо менее болезненный, чем отсутствие прямого авиасообщения, отметили в АТОР.

В Space Travel обратили внимание на незначительность визовых трат ($35) на фоне общей стоимости отдыха в Индонезии. Например, недельное проживание в стране на двоих человек на новогодние праздники может составить около 20 тыс. рублей, в то время как перелет в обе стороны с тремя пересадками в этот же период - более 100 тыс. рублей на человека, при этом спрос на путешествия в Индонезию "неплохой", подчеркнули в ассоциации.

По данным официальной статистики Индонезии, количество визитов граждан России в эту страну в январе - октябре уже превысило результаты всего рекордного 2019 года. За 10 месяцев 2023 года Индонезия зафиксировала 131 482 визита россиян, напомнили в АТОР.

Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщал, что российские авиакомпании могут возобновить полеты в Индонезию, а также начать полеты на Филиппины.