Росатом приступил к тестированию единой платформы цифровых сервисов Севморпути

Руководитель дирекции "Цифровая Арктика" компании "Гринатом" Павел Христенко сообщил, что ЕПЦС планируется запустить в промышленную эксплуатацию в начале 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Росатом начал тестирование единой платформы цифровых сервисов (ЕПЦС) Севморпути перед запуском в промышленную эксплуатацию. Об этом ТАСС рассказал руководитель дирекции "Цифровая Арктика" компании "Гринатом" (предприятие Росатома) Павел Христенко в кулуарах форума "Арктика: настоящее и будущее".

"В настоящее время платформа, которая состоит из 9 подсистем и 27 цифровых сервисов, находится в опытной эксплуатации. "Гринатом", совместно с "Атомфлотом", Гидрографическим предприятием и "Главсевморпутем" (все - предприятия Росатома - прим. ТАСС) проводит тестирование платформы", - рассказал представитель Росатома, подтвердив, что ЕПЦС планируется запустить в промышленную эксплуатацию в начале 2024 года. "План по запуску у нас - 2024 год, а более конкретные сроки будут уточнены по итогам опытной эксплуатации. Самое ранее, на что мы нацелены, - это февраль", - сказал Христенко.

Платформа войдет в комплекс решений, который сформирует единую цифровую экосистему на Севморпути и объединит ранее разрозненные сервисы, такие как локальные сервисы мониторинга ледовой обстановки, разнообразные сервисы метеоконтроля, логистические, аварийно-спасательные, навигационно-гидрографические и прочие сервисы. По словам Христенко, ЕПЦС Северного морского пути станет единой точкой доступа ко всем необходимым источниками информации, влияющей на судоходство в акватории Севморпути, "единым окном" для получения и предоставления сервисов и услуг в информационном пространстве Севморпути в рамках компетенций Росатома, а также значительно повысит безопасность и прогнозируемость судоходства на этой транспортной артерии.

Особых требований к переучиванию будущих пользователей не появится, заверил Христенко. "Мы делаем интуитивно понятную систему. На первом этапе, фактически, мы объединяем в единое целое те системы, которыми судоводители пользуются в настоящее время. И им достаточно будет просто привыкнуть к новому интерфейсу и к тому, что все системы и сервисы сейчас доступны из одного окна", - сказал он.

XIII Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит на площадке КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Организатор форума - межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств. Генеральный партнер форума - ПАО "ГМК "Норильский никель", официальный спонсор - Банк ВТБ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.