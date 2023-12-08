Бизнес признал закупки по 223-ФЗ самой коррумпированной сферой в 2023 году

На втором месте - получение разрешений, справок, сертификатов, лицензирование, аккредитация

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российские предприниматели назвали самой коррумпированной сферой деятельности в 2023 году закупки по федеральному закону № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Об этом говорится в результатах анонимного опроса предпринимателей "Бизнес-барометр коррупции", который с 2016 года ежегодно проводит Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ.

"Наиболее коррумпированная сфера предпринимательской деятельности в 2023 году - закупки по 223-ФЗ. За данный пункт проголосовали 42,25% респондентов (31,73% в 2022 году), по мнению бизнеса, это связано с переходом на закупку товаров и услуг в закрытом формате. На втором месте - получение разрешений, справок, сертификатов, лицензирование, аккредитация. Данный пункт выбрали 36,2% опрошенных (37,68% годом ранее)", - говорится в результатах опроса, который презентовала вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова.

Третье место по итогам исследования занял контроль (надзор) за предпринимательской деятельностью, взаимодействие с проверяющими органами. За это проголосовали 35,55% (37,82% в прошлом году).

В 2022 году самой коррумпированной сферой 47,3% опрошенных называли вывоз твердых коммунальных отходов. В текущем году эта сфера уже на четвертой позиции, ее указали 29,13% респондентов.

В числе других коррумпированных сфер бизнесмены выделили регистрацию сделок с недвижимостью, земельные отношения (24,91% в 2023 году против 25,96% в 2022 году), а также получение мер государственной поддержки (19,8% против 10,12%), что вызвано отсутствием четких критериев ее получения в условиях ограниченности бюджетных средств. Реже предприниматели называли госзакупки по 44-ФЗ (19,23% против 18,08%), возбуждение и расследование уголовных дел, дел об административных правонарушениях в сфере предпринимательской деятельности (18,06% против 13,94%) и другие.

Причины, последствия и борьба с коррупцией

Предпринимателей также спрашивали, возможно ли с помощью действующих в России мер снизить уровень коррупции. По результатам, 33,8% респондентов считают, что это "частично возможно", 22,27% назвали меры недостаточными, 20,34% посчитали это возможным, а 23,59% затруднились ответить на вопрос.

Согласно итогам опроса, причинами коррупции в экономической сфере деятельности, с учетом возможности выбрать несколько вариантов, названы недостаточно строгий контроль за действиями чиновников, их доходами и расходами (41,57% респондентов), непрозрачность и запутанность процедур принятия решения (37,79%), возможность принятия единоличного решения должностными лицами (36,52%), низкий уровень антикоррупционной культуры в обществе (29,01%), несоразмерность наказания за факты коррупции (28,08%), низкая заработная плата работников бюджетной сферы и служащих (27,09%) и другие.

Предприниматели также рассказали, какие последствия коррупционных проявлений для государства являются, по их мнению, наиболее значимыми. Так, 43,49% ответили, что это разрушение рыночных отношений, честной конкуренции, 41,18% - снижение авторитета власти, 38,56% - снижение уровня жизни населения, 31,74% - имущественное расслоение, 30,31% - ущерб госбюджету, 27,62% - ущерб имиджу государства на международной арене, 21,79% - стагнация экономики.

Респонденты выделили факторы, которые могут способствовать снижению уровня коррупции в экономике. Среди них значительное усиление мер ответственности всех сторон, участвующих в коррупционных актах (44,79%), развитие нетерпимого отношения к коррупции в органах власти, бизнесе, обществе (38,68%), введение различных мер поощрения и стимулирования бизнеса по внедрению антикоррупционных мер (37,17%), ужесточение уголовного законодательства и наказаний (26,96%), повышение правовой грамотности населения (23,53%).

"ТПП России убеждена, что борьба с коррупцией может осуществляться только совместными усилиями всех заинтересованных сторон, а реализация антикоррупционной политики государства не даст необходимых результатов без подключения бизнеса и общества. Только нетерпимое отношение общества к такому негативному социальному явлению, как коррупция, четкая сформированная антикоррупционная политика государства, активная работа с молодежью, внедрение системы антикоррупционного комплаенса в бизнесе, постоянная профилактика и предупреждение коррупционных проявлений во всех сферах нашей жизни и деятельности позволят нам создать благополучное будущее для наших будущих поколений и страны в целом", - подвел итоги акции Сергей Катырин, президент ТПП России.

Об опросе

Проведение исследования закреплено Национальным планом противодействия коррупции на 2021-2024 годы.

В опросе, проводившемся в ноябре 2023 года, приняли участие 39 763 респондента из всех восьми федеральных округов страны. Более 60% опрошенных ведут предпринимательскую деятельность свыше трех лет. Кроме предпринимателей, в опросе участвовали государственные и муниципальные служащие, а также самозанятые.