Аккредитацию IТ-компании аннулируют при некорректном согласии на раскрытие налоговой тайны

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Минцифры РФ аннулирует аккредитацию IТ-компании при некорректной подаче согласия на раскрытие налоговой тайны в Федеральную налоговую службу (ФНС). Об этом говорится в сообщении министерства.

"Одно из важных условий сохранения аккредитации для IТ-компаний - направление в ФНС согласия на раскрытие налоговой тайны. Минцифры будет вынуждено аннулировать аккредитацию компании при проведении плановой или внеплановой проверки, если согласие будет подано некорректно", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.