Прокуратура проверит рост цен на куриные яйца

Их средняя розничная цена за год увеличилась более чем на 40%

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить ценообразование на куриные яйца. Об этом сообщает пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

"Прокурорам субъектов Российской Федерации поручено во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров, средняя розничная цена которых за год увеличилась более чем на 40%", - говорится в сообщении. По итогам проверок по всем выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры реагирования для защиты прав граждан от необоснованного роста цен.

В ведомстве уточнили, что в Генпрокуратуре состоялось очередное заседание межведомственной экспертной группы по противодействию картелям с участием представителей Минпромторга России, Минсельхоза России, ФАС России, Российского птицеводческого союза и Ассоциации компаний розничной торговли.