ВТБ в 2024 году планирует запустить брокерское обслуживание для юрлиц

У них появится возможность размещать свободные средства через сделки РЕПО, торговать ценными бумагами, а также хеджировать валютные риски срочными контрактами на Мосбирже, сообщил руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса банка Виталий Сергейчук

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. ВТБ в 2024 году планирует предлагать брокерское обслуживание юридическим лицам - от институциональных инвесторов до компаний из разных секторов экономики. Об этом рассказал руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук.

"Мы планируем расширять бизнес и в следующем году предлагать брокерское обслуживание не только физическим, но и юридическим лицам, от институциональных инвесторов до компаний из разных секторов экономики. Это позволит юрлицам самостоятельно или с использованием услуги инвестиционного консультирования быстро и эффективно управлять ликвидностью и рисками на фондовом, срочном и денежном рынках. У юрлиц будет возможность размещать свободные средства через сделки РЕПО, торговать ценными бумагами, а также хеджировать валютные риски срочными контрактами на Мосбирже", - сказал Сергейчук в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия Зовет!".

Кроме того, по его словам, в планах банка - расширение предложения собственных структурных продуктов для юрлиц с учетом их потребностей и специфики бизнеса. "Отмечу, что мы уже видим достаточно устойчивый спрос на брокерские продукты со стороны потенциальных корпоративных клиентов. Так, многие руководители компаний имеют собственный положительный опыт инвестирования на финансовом рынке, в том числе через брокера "ВТБ мои инвестиции". Уверен, что они будут заинтересованы в работе с нами и со стороны компаний, которые они возглавляют", - заключил руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса.

О форуме

Глобальный инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 7 и 8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Впервые со времен пандемии коронавируса мероприятие организовано в офлайн-формате, и впервые проходит в том числе на китайском языке.

ТАСС выступает информационным партнером форума.