РНКБ открыл кредитный лимит "Крымской железной дороге" на 2 млрд рублей

Деньги пойдут на пополнение оборотных средств компании, уточнили в кредитной организации

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Системообразующий банк Крыма РНКБ (входит в группу ВТБ) открыл кредитный лимит для "Крымской железной дороги" на 2 млрд рублей до 2025 года, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) открыл для ФГУП "Крымская железная дорога" кредитный лимит на сумму 2 млрд рублей. Средства предоставлены до 2025 года на пополнение оборотных средств", - говорится в сообщении.

По словам старшего вице-президента - директора департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергея Билецкого, кредит поможет обеспечить бесперебойную работу и развитие Крымской железной дороги.

"Крымская железная дорога" - балансодержатель железнодорожной части Крымского моста и подходов к нему, обеспечивает железнодорожное сообщение полуострова с материковой частью РФ. За девять месяцев 2023 года число перевезенных пассажиров выросло на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7,8 млн пассажиров. Грузооборот также увеличился на 14,9%.