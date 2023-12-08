FT: крупнейшие британские операторы сотовой связи столкнулись с иском в $4,15 млрд

Vodafone, EE, Three и O2 в течение 16 лет взимали с 5 млн пользователей "штрафы за лояльность"

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Пользователи четырех крупнейших операторов мобильной связи в Великобритании подали против них иск о возмещении ущерба в размере $4,15 млрд за взимание этими компаниями "штрафов за лояльность" с 5 млн пользователей в течение 16 лет. Об этом сообщила газета Financial Times.

Через Апелляционный суд по вопросам конкуренции было выдвинуто прошение о взыскании штрафов в размере $1,5 млрд с компании Vodafone, $1,39 млрд - EE, $638 млн - Three, $322 млн - O2. По оценке юристов компании Charles Lyndon, пользователи в случае успеха иска смогут получить до $2 293 компенсации каждый. "Слишком долго эти компании мобильной связи использовали свое доминирование, чтобы обманывать своих клиентов, взимая штрафы за лояльность", - сказал защитник прав потребителей Джастин Гутманн.

Представитель Vodafone заявил, что у них пока нет информации для дальнейших действий со стороны их юридической команды. EE и Three выразили свое категорическое несогласие с поданным иском. Компания О2 заявила, что еще не обсуждала со своими юристами этот вопрос.

В 2018 году Управление по конкуренции и рынкам Великобритании сообщило, что практика штрафов за лояльность является несправедливой и ее необходимо прекратить. В отчете за 2020 год регулятор отметил значительный прогресс в решении этого вопроса.

Штрафом за лояльность называется ценовая дискриминация, когда давние пользователи платят за услуги дороже, чем новые клиенты. Подобная практика широко используется в страховой и телекоммуникационной сферах.