До 40 рейсов между Архангельском и Шанхаем по СМП запланированы на 2024 год

По словам представителя губернатора области по развитию Арктики Дмитрия Юркова, "транзитные рейсы будут только развивать как СМП, так и Архангельск"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Около 40 рейсов грузовых судов между Архангельском и Шанхаем по Северному морскому пути (СМП) планируется совершить в 2024 году. Об этом сообщил представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Дмитрий Юрков на XIII Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

"Если в этом году мы сделали регулярный рейс один, то на следующий год мы с китайской стороной планируем их сделать уже до 40. И товар, который поедет из Китая, - это легковые автомобили, автозапчасти и товары широкого потребления. Поэтому прорывное развитие СМП в Архангельске состоялось", - сказал Юрков на пленарном заседании "Россия для Арктики: в поисках универсальных и уникальных механизмов для повышения притягательности регионов АЗРФ".

Он напомнил, что в начале октября этого года из Архангельска в Китай по Севморпути было отправлено первое судно - с пиломатериалами. "В одну сторону время в пути заняло 22 дня. <…> Китайский судовладелец и грузоотправители оценили это большое мероприятие. Оно состоялось без ледокольной проводки. И мы тем самым начинаем работать над регулярностью рейсов. А это означает, что [будет расти] грузооборот, это рабочие места. Эти транзитные рейсы будут только развивать как СМП, так и Архангельск", - добавил Юрков.

Северный морской путь - кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. Протяженность пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5,6 тыс. км. При этом он полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России. При его использовании сроки доставки товаров из Восточной Азии до Западной Европы могут быть короче альтернативных на 40%.

XIII Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Петербурге с 7 по 8 декабря. Организатором форума выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств. Генеральный партнер форума - ПАО "ГМК "Норильский никель", официальный спонсор - Банк ВТБ. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.