Минфин прогнозирует, что инфляция в 2024 году составит 4,5%

Ведомство повысит все социальные выплаты на прогнозируемый уровень инфляции, отметил глава министерства Антон Силуанов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ прогнозирует, что инфляция в 2024 году составит 4,5%, заявил журналистам глава министерства Антон Силуанов в рамках выставки-форума "Россия".

"Мы прогнозируем чуть больше 4% - 4,5%. Но для того, чтобы люди не почувствовали, мы повышаем все социальные выплаты на прогнозируемый [уровень] инфляции", - сказал Силуанов.

Инфляция в России за период с 28 ноября по 4 декабря 2023 года составила 0,12%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - с 21 по 27 ноября - в стране наблюдалась инфляция на уровне 0,33%. С начала декабря потребительские цены в РФ выросли на 0,07%, с начала года - на 6,79%.

Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!", что министерство сохраняет свой прогноз по уровню инфляции в стране по итогам 2023 года в 7,5%. В ходе выступления на форуме он подчеркнул, что не считает критическим рост инфляции в стране в последние месяцы. Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 4 декабря на уровне 7,52%.

Что касается оценок и прогноза инфляции Банка России, то, согласно октябрьскому прогнозу регулятора, по итогам 2023 года инфляция сложится в диапазоне 7-7,5%. При этом с учетом проводимой регулятором денежно-кредитной политики ЦБ ожидает снижения инфляции до 4-4,5% в 2024 году и ее пребывания вблизи 4% в дальнейшем. Кроме этого, зампред Банка России Алексей Заботкин ранее отмечал, что пик годовой инфляции будет пройден примерно весной - летом 2024 года.