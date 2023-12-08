Росатом будет сам эксплуатировать плавучие АЭС, продавая заказчикам только электроэнергию

Заместитель генерального директора Росатома по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов сообщил, что строительство, загрузку топлива и последующую эксплуатацию станции обеспечивает госкорпорация

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Потенциальным покупателям плавучих энергоблоков (ПЭБ) Росатом предлагает концепцию под ключ, то есть в процессе производства и эксплуатации ПЭБов заказчикам участвовать нет необходимости. Об этом сообщил заместитель генерального директора Росатома по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов на форуме "Арктика: настоящее и будущее".

"Сама концепция [работы с заказчиками] предполагает, что мы не продаем энергоблоки как что-то отдельное. Мы продаем электроэнергию, которая вырабатывается с помощью плавблоков. Для заказчика это означает, что не важно, где и как построен плавблок. Заказчик не принимает участия в его строительстве. Строительство, загрузку топлива и последующую эксплуатацию станции обеспечивает Росатом", - рассказал Никипелов.

Блок транспортируется в место его установки, где эксплуатируется столь долго, сколько позволяет топливная кампания. Для разных мощностей, для разных условий размещения это от 5 до 10 лет. После этого блок возвращается на российскую верфь для перезагрузки топлива и необходимого среднего ремонта. Заказчику на это время будет устанавливаться резервный плавэнергоблок, и потребитель продолжит стабильно получать электроэнергию ровно в том объеме, который ему нужен, пояснил замгендиректора Росатома.

"Крышка реактора никогда не открывается в месте эксплуатации, а значит вообще не нужна никакая инфраструктура, связанная с обеспечением перезагрузки ядерного топлива", - подчеркнул Никипелов.

XIII Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит на площадке КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Организатор форума - межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств. Генеральный партнер форума - ПАО "ГМК "Норильский никель", официальный спонсор - Банк ВТБ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.