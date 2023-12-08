"Яндекс" стал единственной компанией из РФ в рейтинге мировых лидеров развития ИИ

Согласно данным исследования компании Epoch AI и ученых Массачусетского технологического института, Google, OpenAI и Meta внесли наибольший вклад в развитие ИИ по всем показателям

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. "Яндекс" стал единственной российской компанией, вошедшей в число мировых лидеров в области развития искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующее исследование было проведено компанией Epoch AI вместе с учеными из Массачусетского технологического института.

Согласно данным исследования, были изучены компании из Европы, Китая и России. Всего оценивали примерно 20 компаний, таких как Amazon, Tencent, Microsoft, Google, OpenAI и "Яндекс". Исследователи составляли рейтинг по таким параметрам, как количество научных публикаций, цитируемость этих публикаций, обучение моделей ИИ и вклад в развитие алгоритмов ИИ.

Согласно данным исследования, Google, OpenAI и Meta внесли наибольший вклад в развитие ИИ по всем показателям. "Яндекс" получил по параметрам исследования средний уровень развития технологий ИИ. Китайские компании, такие как Tencent, Baidu и Huawei, также были оценены средним уровнем развития технологий ИИ.