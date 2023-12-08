"Камаз" намерен в 2024 году спроектировать туристический автобус

По словам главы компании Сергея Когогина, с ростом внутреннего туризма этот сегмент точно будет востребован

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. "Камаз" намерен в 2024 году спроектировать собственный туристический автобус. Об этом журналистам сообщил гендиректор компании Сергей Когогин в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

"У нас есть намерения в следующем году спроектировать свой собственный туристический автобус", - сказал он.

С ростом внутреннего туризма этот сегмент точно будет востребован, уверен глава "Камаза".

В конце декабря 2022 года президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский заявил о нехватке автобусов такого класса в РФ и трудностях с их обслуживанием. Для решения проблемы Уманский предлагал наладить производство туристических автобусов на автомобильных заводах или временно ввести программу субсидирования закупок такого транспорта за рубежом.

В июле 2023 года глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил, что министерство договорилось с "Камазом" о создании рабочей группы по производству российских туристических автобусов.

О форуме

Глобальный инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 7 и 8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Впервые со времен пандемии коронавируса мероприятие организовано в офлайн-формате, и впервые проходит в том числе на китайском языке.

ТАСС выступает информационным партнером форума.