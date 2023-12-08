VK открыл представительство в Белоруссии

По данным пресс-службы холдинга, месячная аудитория соцсети "ВКонтакте" в Белоруссии составляет 2,8 млн человек

МИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Технологический холдинг VK открыл свой офис в Минске. В нем разместятся 50 разработчиков из команд "ВКонтакте", "Дзена" и VK Tech. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"На территории Республики Белоруссия начало работать первое представительство российского холдинга", - рассказали в пресс-службе.

Офис VK в Белоруссии находится в Минске, где разместятся 50 разработчиков из команд "ВКонтакте", "Дзена" и VK Tech, также 15 рабочих мест отведено под коворкинг, где смогут работать приезжающие из других городов сотрудники VK.

По данным пресс-службы холдинга, месячная аудитория соцсети "ВКонтакте" в Белоруссии составляет 2,8 млн человек. Больше всего пользователей - в Минске, на втором месте - Гомель, на третьем - Витебск. Также на территории страны доступна полная функциональность "Почты" и "Облака Mail.ru". Ежемесячно в "Почту" заходит более 2 млн человек, а "Облаком" пользуется более 1 млн человек. Месячная аудитория "Дзена" в Белоруссии - 1,7 млн человек.