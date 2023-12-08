В 2023 году планируется продать более 2 тыс. электромобилей "Москвич 3е"

Всего с момента старта продаж продано более 13 тыс. автомобилей "Москвич", в том числе около 1,4 тыс. электромобилей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Более 2 тыс. электромобилей "Москвич 3е" планируется продать по итогам 2023 года, сообщил журналистам гендиректор "Камаза" Сергей Когогин в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

"Если сказать, доволен ли я результатом продаж: ну, скажем, наверное, наши ожидания были выше. Основная проблема, что мы только в IV квартале получили право на субсидию на электромобили. До этого у нас не был подписан СПИК, и все затянулось. Но тем не менее, в любом случае мы продадим больше 2 тыс. автомобилей электрических "Москвич 3е" в этом году", - сказал Когогин.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе "Москвича", всего с момента старта продаж в марте продано более 13 тыс. автомобилей "Москвич", в том числе около 1,4 тыс. электромобилей.

В феврале завод "Москвич" начал поставки кроссоверов "Москвич 3" и его электрической версии "Москвич 3е" в российские города, 3 марта стартовали продажи автомобилей у официальных дилеров. Также в сентябре завод запустил производство седана "Москвич 6", продажи которого начались в октябре. "Камаз" является технологическим партнером автозавода. В июле автозавод "Москвич" был включен в специнвестконтракт своего технологического партнера - ПАО "Камаз", что позволило войти автомобилям бренда в государственные программы стимулирования спроса.

Что касается электрокара "Атом", то Когогин подтвердил, что его выпуск планируется начать в 2025 году с постепенным наращиванием объемов производства. По его словам, проект "идет в соответствии с графиком, отклонений серьезных нет".

Компания "Кама", которая занимается производством автомобиля, была основана в августе 2021 года. Когогин стал одним из основных инвесторов проекта, вложил собственные средства.