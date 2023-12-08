"Камаз" ожидает рекордных финансовых результатов по итогам 2023 года

В конце декабря 2022 года гендиректор компании Сергей Когогин сообщал, что чистая прибыль "Камаза" в 2023 году планируется на уровне 5 млрд рублей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. "Камаз" ожидает рекордных финансовых показателей по МСФО в 2023 году, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!".

"Да, - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли по итогам года рекордный финансовый результат. - У нас пока все в порядке с финансами".

В конце декабря 2022 года Когогин сообщал, что чистая прибыль "Камаза" в 2023 году планируется на уровне 5 млрд рублей.

"Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели и силовые агрегаты. Крупнейшими акционерами "Камаза" являются госкорпорация "Ростех" (47,2%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%).

О форуме

Глобальный инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 7 и 8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Впервые со времен пандемии коронавируса мероприятие организовано в офлайн-формате, и впервые проходит в том числе на китайском языке.

ТАСС выступает информационным партнером форума.