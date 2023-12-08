В Думу внесли законопроект о введении пошлины за каждую точку продажи алкоголя

С целью защиты конкуренции и созданию равных условий для эффективного функционирования всех участников рынка розничной продажи алкогольной продукции законопроектом предлагается установление размера госпошлины в размере 20 тыс. рублей на каждый торговый объект или объект общественного питания в год

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Максимом Топилиным внесла в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий установление государственной пошлины за предоставление или продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в зависимости от количества мест осуществления деятельности, указанных заявителем при подаче документов на выдачу лицензии. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Размер госпошлины за лицензию на продажу алкоголя составляет 65 тыс. рублей за год вне зависимости от количества принадлежащих организациям торговых объектов или объектов общественного питания. С целью защиты конкуренции и созданию равных условий для эффективного функционирования всех участников рынка розничной продажи алкогольной продукции законопроектом предлагается установление размера госпошлины в размере 20 тыс. рублей на каждый торговый объект или объект общественного питания в год, указывают авторы документа.

Соответственно законопроектом предусматривается установление государственной пошлины за переоформление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в связи с увеличением количества мест торговых объектов или объектов общественного питания в размере 20 тыс. рублей - вместо 3 500рублей - за каждый полный (неполный) год оставшейся части срока действия срока действия лицензии по каждому дополнительному торговому объекту или объекту общественного питания.

Действующий размер государственной пошлины за предоставление или продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции является непосильным для малых предприятий, говорится в пояснительной записке. "Это приводит к полному прекращению их деятельности либо осуществлению ими розничной продажи алкогольной продукции без лицензии, что, в свою очередь, способствует развитию нелегального рынка алкогольной продукции. Основной объем нелегального алкоголя в стране (около 65%, или более 20 млн дал) продается через нелицензированную розницу", - такие данные приводят авторы документа.

Снижение размера государственной пошлины до 20 тыс. рублей в год на данном этапе фактически направлено на легализацию розничной продажи алкогольной продукции, поскольку произойдет снижение барьера для входа на рынок такой продукции. Предлагаемый механизм по уплате госпошлины за каждый объект и приостановке лицензии в части конкретного объекта позволит существенно снизить финансовые риски компаний по отзыву всей лицензии в регионе, полагают авторы документа.