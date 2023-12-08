ФТС с начала года перечислила в бюджет РФ более 6 трлн рублей

Служба выходит на выполнение годового плана, сообщил врио руководителя ФТС Руслан Давыдов

КАЗАНЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России перечислила в федеральный бюджет более 6 трлн рублей и выходит на выполнение годового плана. Об этом журналистам сообщил врио руководителя ФТС России Руслан Давыдов.

"План в 6,464 трлн [рублей] мы выполняем по прогнозу. <…> Осталось уже меньше 400 млрд в этом году. То есть мы перешагнули планку в 6 трлн, поэтому думаю, до конца года выполним, может, даже немного перевыполним то плановое задание, которое было", - сказал Давыдов.

По его словам, служба планирует перечислить в федеральный бюджет 7,4 трлн рублей в 2024 году.

"На следующий год прирост примерно на 14%. Это 7 трлн 400 млрд [рублей]. Это, конечно, для нас очень тяжелая задача, но будем стараться, будем выполнять", - сказал Давыдов.