Суд взыскал с администрации Волгодонска свыше 2,5 млн рублей за свалку

В ведомстве уточнили, что деньги пойдут на сохранение и восстановление природной среды

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Ростовской области взыскал с администрации Волгодонска свыше 2,5 млн рублей за несанкционированную свалку площадью в почти 1 тыс. кв. м по иску Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Росприроднадзора.

"Инспекторы зафиксировали складирование на почве отходов производства и потребления, твердых коммунальных и строительных отходов, отходов асфальта и бетона IV и V классов опасности. Площадь размещенных отходов - 939 кв. м. <…> Поскольку администрация города добровольно ущерб не возместила, управление обратилось с иском в суд. Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил требования в полном объеме и постановил взыскать с администрации всю сумму вреда", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что вред почве оценен в более чем 2,5 млн рублей, эти деньги пойдут на сохранение и восстановление природной среды.