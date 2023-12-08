В Запорожской области в 2023 году восстановили почти 100 социальных объектов

В порядок привели 49 школ, 19 детских садов, 13 медицинских учреждений, 16 культурных объектов, рассказал губернатор области Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Порядка 100 социальных объектов восстановлено в 2023 году в Запорожской области при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий.

"Только за этот год при поддержке Минстроя РФ удалось восстановить 49 школ, 19 детских садов, 13 медицинских учреждений, 16 культурных объектов, и работа не останавливается ни на день", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что в новых регионах после их вхождения в состав России восстановлено около 9 тыс. социальных объектов, жилых домов, объектов инфраструктуры, в том числе 183 объекта построены с нуля.