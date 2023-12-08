ФТС России ожидает по итогам 2023 года товарооборота с Китаем на уровне $220 млрд

Главное таможенное управление КНР ранее опубликовало данные, согласно которым, товарооборот России и Китая в январе - ноябре вырос на 26,7% в годовом исчислении и достиг рекордной исторической отметки в $218,17 млрд

КАЗАНЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России прогнозирует, что товарооборот РФ и КНР по итогам 2023 года составит около $220 млрд. Об этом журналистам сообщил временно исполняющий обязанности руководителя ФТС РФ Руслан Давыдов.

"Наш прогноз <…> примерно 220 млрд [долларов США] по году. <…> То, что оборот совершенно точно будет существенно больше, чем 200 млрд - это факт", - сказал Давыдов.

Ранее Главное таможенное управление КНР опубликовало данные, согласно которым, товарооборот России и Китая в январе - ноябре вырос на 26,7% в годовом исчислении и достиг рекордной исторической отметки в $218,17 млрд.

По словам Давыдова, разница в цифрах объясняется разными правилами ведения статистики. "Мы сейчас располагаем точными данными, нашими данными, за 10 месяцев - это 186 млрд. <…> Наши данные с китайскими немного расходятся в этом году. По их данным, объем чуть больше, чем по нашим. Но расхождение в пределах допустимых норм, потому что правила ведения статистики внешней торговли - они допускают такие люфты", - сказал он.

Товарооборот между РФ и Китаем в 2021 году вырос на 35,8%, до $146,88 млрд. В 2022 году он увеличился на 29,3%, до рекордных $190 млрд.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поставили задачу нарастить к 2024 году объем двусторонней торговли товарами и услугами до $200 млрд. В феврале российский лидер отметил, что эта цель может быть выполнена досрочно. Как заявил в октябре 2023 года министр экономического развития РФ Максим Решетников, российско-китайский товарооборот быстро увеличивается и в текущем году может достичь $215-220 млрд.