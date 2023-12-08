Суд взыскал с Полонского 20 млн рублей по иску Дерипаски о защите чести и достоинства

Адвокат Олега Дерипаски Алексей Мельников отметил, что суд удовлетворил исковые требования истца и обязал Сергея Полонского и ООО "ЭрТиВиАй Продакшн" опровергнуть порочащие сведения

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края обязал бизнесмена Сергея Полонского выплатить 20 млн рублей в пользу предпринимателя Олега Дерипаски по его иску о защите чести и достоинства, сообщил ТАСС адвокат Дерипаски Алексей Мельников.

"Суд взыскал с Полонского Сергея Юрьевича компенсацию морального и репутационного вреда в размере 20 млн рублей и установил судебную неустойку Полонскому и RTVI в размере 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда в части опубликования опровержения", - сказал собеседник агентства.

Мельников добавил, что суд удовлетворил исковые требования истца и обязал Полонского и ООО "ЭрТиВиАй Продакшн" опровергнуть порочащие сведения.

В апреле адвокат Дерипаски сообщал ТАСС, что причиной иска является распространение Полонским ложной и оскорбительной информации. По его словам, Полонский разместил на видеохостинге YouTube в декабре 2022 года интервью, в котором он распространил ложные и оскорбительные сведения о Дерипаске. Истец просил суд обязать ответчиков удалить спорную публикацию и опубликовать опровержение в форме информации о состоявшемся судебном решении. При этом сторона истца требовала компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 млрд рублей.