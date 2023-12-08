ФТС зафиксировала кратное увеличение вывоза золота в слитках из России

Врио руководителя ведомства Руслан Давыдов предположил, что это связано с западными санкциями и валютными ограничениями

КАЗАНЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России фиксирует кратное увеличение вывоза золота в слитках из страны. Об этом журналистам сообщил врио руководителя ФТС Руслан Давыдов.

"Пассажирская декларация на золото не оформляется, если физические лица вывозят. <…> Но я могу сказать, что в принципе из того, что мы видим, из того, что фиксируется, - кратное увеличение вывоза золота в слитках. Мы фиксируем факты нарушений. Когда используются опять же схемы, когда берется золото под видом вывоза без таможенного контроля в страну Евразийского союза. А потом передается уже в стерильной зоне <…> на борт самолета, следующего за пределы союза", - сказал Давыдов.

Он предположил, что с учетом западных санкций и валютных ограничений, золото все больше используется как средство платежа.

"Наложены санкции на продажу юридическими лицами российского золота. Поэтому, наверное, пытаются с использованием физических лиц, так называемых курьеров, возить это золото в коммерческих целях", - сказал Давыдов.