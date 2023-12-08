Минцифры разработало требования к протоколам связи в ПО для станций быстрой зарядки EV

Станции и центральные системы управления, эксплуатируемые с 2025 года, должны поддерживать продвинутые версии протоколов OCPP и OCPI для организации связи между ними

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Минцифры разработало проект приказа, который устанавливает требования к программному обеспечению станций быстрой зарядки электромобилей, а также к ПО их операторов. Станции и центральные системы управления, эксплуатируемые с 2025 года, должны поддерживать продвинутые версии протоколов OCPP и OCPI для организации связи между ними, следует из документа на сайте проектов нормативных актов.

OCPP (Open Charge Point Protocol) - открытый стандарт связи между зарядными станциями и центральными системами управления ими. На станциях, поддерживающих OCPP, можно свободно выбирать любое ПО для управления, также поддерживающее этот протокол. OCPI (Open Charge Point Interface) нужен для обмена информацией между операторами станций, что позволяет самим станциям "взаимодействовать" друг с другом.

Согласно проекту приказа, ПО "быстрых" зарядных станций, вводимых в эксплуатацию с 1 января 2025 года, должно поддерживать OCPP и OCPI версий не ниже 2.01 и 2.2.1, то есть продвинутых версий этих протоколов.

Минцифры, помимо этого, намерено с 2025 года потребовать включать сведения о ПО для станций быстрой зарядки электромобилей в российский реестр программного обеспечения.