Силуанов уверен, что в 2024 году все граждане получат возможность открыть цифровой кошелек

Министр финансов ранее сообщал, что Минфин и ЦБ проведут пилот по использованию цифрового рубля в отдельных видах бюджетных расходов в 2024 году

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Министр финансов Антон Силуанов выразил уверенность, что в 2024 году все граждане РФ получат возможность открыть цифровой кошелек. Об этом министр сказал на лекции в рамках выставки-форума "Россия".

"В следующем году будет запускаться [цифровой рубль], и договорились с Центральным банком о том, что мы для бюджетной системы его тоже задействуем. <...> Эта технология развивается, будет развиваться. В следующем году, уверен, что мы все сможем попробовать открыть цифровой кошелек и иметь возможность платить уже в новой валюте", - сказал Силуанов.

Ранее министр сообщал, что Минфин и Банк России проведут пилот по использованию цифрового рубля в отдельных видах бюджетных расходов в 2024 году. Тогда Силуанов отмечал, что цифровой рубль также важен не только в целях обеспечения переводов и расчетов, где его использование обеспечивает практически нулевые комиссии, но и для использования в отраслях, где необходимо обеспечить целевой характер использования средств - социальные выплаты, определенные субсидии, направляющиеся на закупки или оказание тех или иных услуг.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.