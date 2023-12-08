Украина из-за дефицита в энергосетях второй день подряд запрашивает аварийную помощь

По данным "Укрэнерго", за минувшие сутки была повреждена теплоэлектростанция на востоке страны

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Энергосистема Украины из-за рекордно высокого потребления второй день подряд вынуждена запрашивать аварийную помощь из Польши и Румынии. Это следует из сообщения национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"Во избежание отключений и для поддержания баланса в энергосистеме диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден сегодня снова привлечь аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Румынии и Польши с 11:00 до 19:00 (с 12:00 до 20:00 мск - прим. ТАСС) мощностью 400 МВт. Напоминаем, аварийная помощь - экстренная мера для балансировки энергосистемы", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

В "Укрэнерго" пояснили, что утром 7 декабря в энергосистеме был зафиксирован рекордно высокий уровень потребления за текущий отопительный сезон. При этом, по данным компании, на утро 8 декабря нагрузка на сети приближается к этому уровню.

Согласно информации "Укрэнерго", за минувшие сутки была повреждена теплоэлектростанция на востоке страны. На еще одной ТЭС в другом регионе вышел в аварийный ремонт один из энергоблоков. При этом на нескольких энергоблоках ТЭС, ранее выведенных в ремонт, работы еще не завершены.

Украина, где из-за похолодания резко возросло потребление электричества, накануне уже обращалась к Румынии и Польше, а также Словакии за аварийной помощью для поддержания баланса в своей энергосистеме. К вечеру премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал сограждан сократить потребление электроэнергии. Он не только обратился к бытовым потребителям, но и призвал магазины приглушить подсветку вывесок и витрин, а предприятия - пересмотреть свои производственные процессы с точки зрения энергоэффективности.