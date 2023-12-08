Производство индейки в РФ по итогам 2023 года может вырасти на 3-5%

Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов сообщил, что объем продукции составит 430 тыс. тонн

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Производство индейки в России по итогам 2023 года может вырасти на 3-5% по сравнению с предыдущим годом и составить 430 тыс. тонн. Об этом рассказал исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов на конференции "Агроинвестора" об инвестициях в АПК "Агрохолдинги России - 2023".

"По итогам текущего года мы прогнозируем, что производство у нас ещё вырастет на 3-5%, достигнув 430 тыс. тонн", - сказал Вельматов.

Как указывается в презентации, представленной в ходе конференции, по итогам 2021 года производство индейки в России составило 400 тыс. тонн убойного веса, в 2022 году - 415 тыс. тонн.

По данным ассоциации, импорт инкубационного яйца индейки в 2022 году составил 29,848 млн штук, за 11 месяцев 2023 года - 22,248 млн штук. Основными странами-импортерами за 11 месяцев 2023 года стали Канада, Венгрия, Франция, Италия, Германия, Словакия, Великобритания и Испания.

В презентации также сообщалось о перспективах развития отрасли до 2030 года, в том числе указывалось увеличение объема промышленного производства мяса индейки на 250-300 тыс. тонн.