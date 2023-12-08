Оверчук сообщил, что РФ отдаст приоритет энергобезопасности, председательствуя в СНГ

По словам вице-премьера, Россия также будет способствовать укреплению студенческих и преподавательских обменов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россия, председательствующая в Содружестве Независимых Государств (СНГ) в 2024 году, отдаст приоритет продовольственной и энергетической безопасности. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на заседании Экономического совета СНГ.

"Довели до наших партнеров по Содружеству, что мы будем прежде всего отдавать приоритет таким направлениям, как энергетическая безопасность, продовольственная безопасность, будем посвящать нашу работу укреплению транспортно-логистической связанности в Евразийском регионе, развитию транспортных коридоров Восток - Запад, Север - Юг для обеспечения выхода продукции наших стран на рынки глобального Юга", - сказал он.

Оверчук добавил, что РФ, председательствуя в объединении, будет способствовать укреплению студенческих и преподавательских обменов.

"СНГ, обладая наиболее широкой повесткой, наиболее широким форматом взаимодействия на постсоветском пространстве, является очень серьезной площадкой для развития сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, укрепления связей между нашими странами и народами в области науки, искусства, образования", - сказал он.

Ранее российский президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета лидеров СНГ в расширенном составе, заявил, что программа председательства России в СНГ в 2024 году весьма насыщенная, в нее войдет около 150 мероприятий.