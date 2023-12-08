ЦБ выпустил памятную серебряную монету, посвященную творчеству Гайдая

Ее номинал составляет 3 рубля

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Банк России 8 декабря 2023 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную творчеству кинорежиссера, сценариста Леонида Гайдая. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

На оборотной стороне монеты расположены изображения портрета Гайдая, держащего на руках любимого питомца, кинокамеры, кинопленки, годы жизни режиссера и факсимиле его подписи. Все элементы художественного оформления выполнены в рельефе, часть пленки с кадрами - в технике лазерного матирования.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации. Также здесь надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "3 рубля", дата "2023 год", обозначение металла по периодической системе элементов Д. И. Менделеева, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

Монета выполнена из серебра 925 пробы (масса металла в чистоте - 31,1 г) и имеет форму круга диаметром 39 мм. Изготовлена качеством "пруф". Тираж монеты - 3 тыс. штук.

Фильмы Гайдая - это, в частности, "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию" - почитатели знают наизусть, констатирует пресс-служба ЦБ РФ.

Регулятор напоминает, что монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.