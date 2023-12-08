В Минпромторге заявили, что индийские поставщики занимают в РФ ниши западных компаний

По словам заместителя министра промышленности и торговли Алексея Груздева, одним из ключевых элементов российско-индийского сотрудничества является промышленная кооперация

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 декабря. /ТАСС/. Индийские поставщики на российском рынке успешно осваивают ниши, освободившиеся после ухода западных компаний. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев на научно-практической конференции по случаю 70-летия торгового представительства РФ в Индии.

"Индийские поставщики на российском рынке успешно осваивают ниши, освободившиеся после ухода традиционно присутствовавших западных компаний", - сказал он.

По его словам, одним из ключевых элементов российско-индийского сотрудничества является промышленная кооперация. Груздев отметил, что реализуются и прорабатываются совместные проекты в области железнодорожного машиностроения, металлургии, горнорудной, химической промышленности, фармацевтики, информационных технологий и в других сферах.

"Российский бизнес проявляет все больше интереса к локализации производства в Индии, ориентируясь на государственные программы "Делай в Индии" и "Самодостаточная Индия", - указал замглавы Минпромторга РФ.