Компания из КНР поставит "Северстали" оборудование для комплекса по производству окатышей

Дополнительное оборудование и строительные материалы компания планирует закупить у российских компаний с приоритетом загрузки предприятий Вологодской области

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. "Северсталь" заключила с компанией из Китая контракт на поставку оборудования для строительства комплекса по производству железорудных окатышей на площадке Череповецкого металлургического комбината мощностью 10 млн тонн окатышей в год. Первые поставки оборудования планируются в IV квартале 2024 года, сообщили в "Северстали".

"В рамках контрактных обязательств будет поставлено основное технологическое оборудование, влияющее на достижение производственных показателей (агрегаты измельчения железорудных материалов и добавок, смешивания и окомкования подготовленной шихты, обжига и сортировки готового продукта), а также часть вспомогательных позиций для обеспечения функционирования комплекса", - говорится в сообщении компании. Дополнительное оборудование и строительные материалы "Северсталь" планирует закупить у российских компаний с приоритетом загрузки предприятий Вологодской области.

"Первые поставки оборудования планируются в четвертом квартале 2024 года. Сейчас на площадке ведутся подготовительные работы", - добавили в компании. Строительство нового цеха "Северсталь" планирует начать уже в январе 2024 года.

В октябре этого года "Северсталь" объявила, что планирует построить комплекс по производству железорудных окатышей на территории Череповецкого металлургического комбината мощностью 10 млн тонн окатышей в год. Стоимость проекта составляет порядка 97 млрд рублей. Запуск комплекса запланирован на 2026 год.

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.