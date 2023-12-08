Около 4,3 млрд рублей направили в Подмосковье на поддержку аграриев с начала года

Всего в регионе для сельхозпроизводителей предусмотрено свыше 30 видов субсидий

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Аграрии Московской области с начала 2023 года получили около 4,3 млрд рублей в виде субсидий на развитие своей деятельности. Всего в регионе для сельхозпроизводителей предусмотрено более 30 видов субсидий, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Всего в Подмосковье существует 33 субсидии, 23 из которых с софинансированием из федерального бюджета. В текущем году на поддержку аграриев уже переведено 4,3 млрд рублей. Мы также уделяем большое внимание развитию фермерских проектов в Подмосковье, каждый год выделяем грантовые средства на развитие Семейных ферм и "Агростартапов". Помогаем оформить и подать документы на господдержку", - привели в тексте слова зампредседателя правительства Московской области - министра сельского хозяйства и продовольствия региона Владислава Мурашова.

В пресс-службе добавили, что накануне в Клину прошел форум "Крестьянско-фермерское хозяйство. Тенденции становления, проблемные точки и пути их решения". Участниками форума стали руководители и сотрудники агропромышленных предприятий. В ходе форума были затронуты вопросы эффективного ведения семейного бизнеса в сельском хозяйстве, новых технологий и подготовки кадров для агропромышленного комплекса.