Telegram оштрафовали на 1 млн рублей за публикацию запрещенных материалов

Компании грозило до 4 млн рублей штрафа

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Таганский суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей Telegram за публикацию информации, запрещенной к распространению в РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского суда.

"Суд признал виновной компанию Telegram по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (неисполнение владельцем соцсети обязанности по мониторингу для ограничения доступа к информации о производстве наркотиков, способах совершения самоубийства или материалам с порнографическими изображениями несовершеннолетних) и назначил наказание в виде штрафа на 1 млн рублей", - сказали в суде. Компании грозило до 4 млн рублей штрафа.

Так называемый закон о самоконтроле действует с 21 февраля 2021 года. Это статья 10.6 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации". Согласно этой норме, на соцсети наложена обязанность мониторить и самостоятельно удалять размещенную на их площадке запрещенную информацию.