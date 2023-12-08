Вице-премьер Испании возглавит Европейский инвестиционный банк

Надя Кальвиньо сменит на этом посту Вернера Хойера

МАДРИД, 8 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Испании, министр экономических дел Надя Кальвиньо избрана новым руководителем Европейского инвестиционного банка. Об этом сообщило агентство Europa Press.

По его информации, вице-премьер Испании получила необходимую поддержку со стороны государств - членов ЕС, чтобы возглавить это финансовое учреждение ЕС, которое способствует сбалансированному развитию территорий сообщества. С 1 января 2024 года испанка сменит на этом посту немца Вернера Хойера, который стал председателем банка в 2012 году.

55-летняя Кальвиньо занимает разные посты в правительстве Испании с 2018 года. С 2014 по 2018 год работала генеральным директором по бюджетным вопросам в Европейской комиссии. В 2021 году политик была избрана председателем Международного валютно-финансового комитета.