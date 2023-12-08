В ГД могут пройти парламентские слушания по лекарственной безопасности

Председатель думского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев считает, что слушания пройдут, скорее всего, в начале 2024 года

МОСКВА, 8 декабря. Парламентские слушания по лекарственной безопасности могут пройти в Госдуме в начале 2024 года. Об этом заявил председатель думского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев ("Единая Россия").

"Мы будем еще собирать [круглый стол] по лекарственной безопасности, скорее всего, доведем его до уровня парламентских слушаний. На нем обсудим, как производят, как фасуют, как маркируют, как продают, кто продает, зачем продает, как это вообще влияет на нашу страну. Потому что в условиях беспрецедентных вызовов - 18 тыс. санкций уже наложено на РФ - надо как-то что-то уже менять в этой ситуации", - сказал он в ходе круглого стола "Обеспечение безопасности медицинских работников в современных условиях".

По словам депутата, слушания пройдут, скорее всего, в самом начале 2024 года.

В заседании круглого стола приняли участие представители Минздрава РФ, врачи, медицинские юристы, а также члены думского комитета по охране здоровья.