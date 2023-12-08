В Севастополе во втором чтении приняли бюджет с дефицитом в 3,7 млрд рублей на 2024 год

Прогнозируемые доходы составят 61 млрд рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Севастополя приняли во втором чтении бюджет города на 2024 год с дефицитом в 3,7 млрд рублей при общих доходах в 61 млрд рублей.

"Прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Севастополя - в сумме 61 млрд рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 32 млрд рублей. Общий объем расходов бюджета города Севастополя - в сумме 64,7 млрд рублей", - следует из финансового документа города.

"Как всегда большая часть расходов бюджета - расходы социального характера, все расходы бюджета помещены в государственные программы города Севастополя. В рамках этих программ главные средства - это два наших направления - образование и здравоохранение, также общественный транспорт. В этом году мы построили четыре садика, в следующем году у нас тоже будет три новых образовательных объекта - школа, два садика, и так по каждому направлению", - сообщил журналистам губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам пленарного заседания.

По словам губернатора, ежегодно в Севастополе наблюдается рост доходов, в 2024 году власти ожидают дополнительные поступления в бюджет, которые покроют дефицит бюджета.

Бюджет 2023 года в Севастополе был принят с доходами в 70,8 млрд и расходами в 75,4 млрд рублей. Дефицит составил 4,6 млрд рублей.

Бюджет 2024 года в Севастополе также предполагает обеспечение жильем детей-сирот, увеличены средства на завершение проектирования физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальным игровым залом, а также для инвалидов. Увеличены расходы на ремонт внутриквартальных дорог и придомовых территорий Севастополя и на дополнительные мероприятия по санитарной очистке города.