В ВТБ сообщили, что осенью инвесторы проявляли больше всего интереса к акциям банков

Согласно индексу ВТБ, самыми популярными акциями в портфелях клиентов брокера стали бумаги компаний "Газпром", Сбербанк и "Роснефть"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Банковский сектор стал лидером по объемам вложений среди клиентов брокера "ВТБ Мои инвестиции" в течение осени, говорится в сообщении банка.

Оборот по сделкам с акциями банков с лета вырос на 276%. Также клиенты брокера ВТБ выбирали для своих вложений государственные облигации (рост оборота составил 9%). При этом акции нефтегазовых компаний, которые летом пользовались высоким спросом, утратили лидерские позиции: оборот снизился на 39%. По мнению аналитиков брокера ВТБ, это может быть связано со снижением цен на нефть.

Общий объем торгов клиентов ВТБ за три осенних месяца превысил летние показатели более чем на 30%. Такие результаты показывает индекс ВТБ, отражающий активность и настроения инвесторов на рынке в приложении "ВТБ Мои инвестиции".

Согласно индексу ВТБ, осенью самыми популярными акциями в портфелях клиентов брокера стали бумаги компаний "Газпром" (49%), Сбербанк (43,4%), "Роснефть" (33,16%).

Также индекс ВТБ показал рост интереса инвесторов к паевым фондам. Так, по сравнению с летними показателями, осенью их доля в портфелях клиентов брокера выросла на 8%, а оборот увеличился на 113%. Аналитики "ВТБ Мои инвестиции" связывают это с концентрацией инвесторов на фондах денежного рынка в период цикла повышения процентных ставок. По мнению экспертов, такие фонды оптимальны для частного инвестора с точки зрения риска, высокой ликвидности и максимальной доходности. При этом соотношение акций и облигаций в портфелях инвесторов с лета не изменилось и составило 43,7% и 43,8% соответственно. На деньги/валюту пришлось 2,3%.

Руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков в ходе инвестфорума ВТБ "Россия зовет!" отметил рост интереса клиентов ВТБ к фондам денежного рынка. "За осень оборот торгов по крупнейшему фонду денежного рынка "Ликвидность" (LQDT) вырос на 157%. Такие результаты в условиях роста процентных ставок подтверждают грамотный подход наших клиентов к своим вложениям", - пояснил он.