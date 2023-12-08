В СНГ наделили дочку Росатома статусом базовой организации в сфере ядерной инфраструктуры

Речь идет об АО "Русатом Сервис"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Экономический совет Содружества независимых государств (СНГ) наделил дочернюю компанию Росатома "Русатом сервис" статусом базовой организации по вопросам развития национальных ядерных инфраструктур. Об этом сообщила пресс-служба исполкома организации.

"Приняты решения Экономического совета о придании статуса базовой организации государств - участников Содружества Независимых Государств: <...> по вопросам развития национальных ядерных инфраструктур АО "Русатом Сервис", - говорится в пресс-релизе.

Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" получил статус базовой организации в области развития высокопроизводительных вычислений и обработки больших данных, а московская Академия стандартизации, метрологии и сертификации - по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в области стандартизации, метрологии, управления качеством и сертификации.

8 декабря в Москве прошло 100-ое заседание Экономического совета СНГ.