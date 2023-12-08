В Чехии обсуждают централизованные закупки газа для исключения поставок из РФ

По информации портала Seznam.cz, Минпромторг намерен внести в правительство предложение создать Государственную торговую энергетическую компанию

ПРАГА, 8 декабря. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли Чехии рассматривает возможность проведения централизованных закупок газа для нужд потребителей. В этом случае в республику через коммерческие компании не должны будут поступать партии топлива из РФ, сообщил новостной портал Seznam.cz.

По его информации, Минпромторг намерен внести в правительство предложение создать Государственную торговую энергетическую компанию. Ее основной задачей должна стать закупка газа не из российских источников.

"Государственная торговая компания не покупала бы газ из России. Она могла бы содействовать ограничению поставок газа из РФ в Чехию", - сказал пресс-секретарь Минпромторга Войтех Срнка. Реализация проекта создания госструктуры обсуждается экспертами этого ведомства и министерства финансов республики.

Поставки из РФ

Как сообщил 27 ноября портал kurzy.cz со ссылкой на Gas Connect Austria, одну из крупнейших в Центральной Европе газораспределительных компаний, Чехия импортирует более половины необходимого стране природного газа из России.

С января по октябрь республика за $44,1 млн закупила 57 тыс. тонн трубопроводного газа российского происхождения. Крупнейшие его поставки были осуществлены в сентябре - 13 тыс. тонн. Между тем основным поставщиком этого вида энергосырья в республику является Норвегия. У скандинавской страны за этот период было закуплено 3,3 млн тонн газа за $2,7 млрд.

Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела написал 25 ноября в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что республика накопила запасы газа на предстоящую зиму и газ из РФ ей не нужен. Комментируя все равно продолжающиеся поставки российского топлива, Сикела заявил, что "возникшая ситуация ничего не меняет", и Чехия "окончательно избавилась от зависимости".