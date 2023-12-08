Экономический совет СНГ подготовил план развития транспортных коридоров

Он рассчитан на период до 2030 года, сообщила пресс-служба Исполнительного комитета Содружества

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Участники заседания Экономического совета СНГ обсудили в Москве план развития транспортных коридоров, который будет представлен главам правительств стран - членов объединения, а также вопрос устранения препятствий во взаимной торговле. Об этом сообщила пресс-служба Исполнительного комитета Содружества.

"В рамках заседания был рассмотрен проект плана действий по оптимизации инфраструктуры и развитию международных транспортных коридоров, проходящих по территориям государств - участников СНГ, на период до 2030 года", - говорится в сообщении.

План направлен на развитие международных транспортных коридоров с целью повышения конкурентоспособности государств Содружества. По территории стран СНГ пролегает ряд маршрутов, связывающих Россию с государствами глобального Юга, а также восточные страны с западной частью Евразийского континента.

Участники заседания изучили также "информацию о препятствиях во взаимной торговле государств - участников СНГ и рекомендациях по их устранению, в которой отражены итоги проводимой рабочей группой высокого уровня совместно с Исполнительным комитетом СНГ работы с поступающими претензиями государств".

В пресс-службе не уточнили, о каких именно проблемах в торговле между странами СНГ идет речь.