Цена за упаковку из 28 таблеток в дозировке 1,5 мг составила 477 рублей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на препарат для лечения деменции "Ривастигмин канон", предельные отпускные цены на него снижены в среднем на 16%. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"ФАС согласовала цены на препарат для лечения деменции "Ривастигмин канон". Это первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования "Ривастигмин". Согласованные ведомством предельные отпускные цены на него снижены в среднем на 16%", - говорится в сообщении.

Согласованная цена за упаковку из 28 таблеток в дозировке 1,5 мг составила 477 рублей. Сравнение проводилось относительно референтного лекарственного препарата иностранного производства "Экселон". Его цена за аналогичный флакон зарегистрирована на уровне 565 рублей, отметили в ФАС.

Согласование цен на первый отечественный дженерик, относящийся к группе психостимулирующих средств, повысит его доступность для граждан. В медорганизациях он должен предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, напомнили в службе.