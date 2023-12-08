В Казахстане сменили название металлургической компании "Арселормиттал Темиртау" на Qarmet

Гендиректором компании стал Вадим Басин

АСТАНА, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Казахстана после покупки госфондом прямых инвестиций Qazaqstan Investment Corporation акций металлургического предприятия "Арселормиттал Темиртау" и выбора инвестора дали компании новое название Qarmet. Об этом сообщила пресс-служба администрации Карагандинской области Казахстана.

"В Темиртау на встрече с трудовым коллективом компании аким [глава администрации] Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев представил акционера Qazaqstan Steel Group Андрея Лаврентьева. Известный в Казахстане и Карагандинской области бизнесмен приобрел активы "Арселормиттал Темиртау". На встрече Андрей Лаврентьев представил Вадима Басина в качестве генерального директора компании Qarmet", - говорится в сообщении.

Ранее Басин занимал пост главы компании "Арселормиттал Темиртау".

Как отметил Булекпаев, перед новым владельцем компании стоят важные задачи по обеспечению и созданию условий безопасности труда, повышению уровня благосостояния работников. "Казахстанский бизнесмен помимо приобретения активов обязуется вложить еще $3 млрд в модернизацию производства и защиту экологии региона, из которых $1,3 млрд будет инвестировано уже в будущем году", - пояснили в пресс-службе.

8 декабря министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев сообщил, что казахстанский предприниматель, председатель совета директоров АО "Группа компаний Allur" Андрей Лаврентьев станет новым инвестором "Арселормиттал Темиртау". Ранее пресс-служба Министерства промышленности и строительства Казахстана сообщила, что казахстанский государственный фонд прямых инвестиций Qazaqstan Investment Corporation стал владельцем всех акций металлургических предприятий "Арселормиттал Темиртау" и ArcelorMittal Tubular Products Aktau ("Арселормиттал тубуляр продуктс Актау"). Сумма сделки составила $286 млн.