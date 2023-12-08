Биржевая цена бензина опустилась до уровня февраля 2023 года

Цена бензина Аи-92 снизилась до 41,632 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марок "Регуляр-92" и "Премиум-95" в европейской части России уменьшилась за неделю на 4-7% и опустилась до уровня конца февраля 2023 года. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-92 снизилась за неделю на 7%, до 41,632 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 подешевел почти на 4%, до 46,34 тыс. рублей за тонну. Такая стоимость этих видов топлива соответствует уровню цен в конце февраля 2023 года.

Стоимость летнего дизеля уменьшилась на 3% - до 53,569 тыс. рублей за тонну, межсезонного дизеля - на 2,4%, до 52,572 тыс. рублей за тонну. Зимний дизель подешевел на 1,7% - до 69,231 тыс. рублей за тонну.

Цена топочного мазута упала за неделю на 12% - до 14,726 тыс. рублей за тонну, а цена топлива для реактивных двигателей подросла на 1,7%, до 80,277 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подешевели на 13,8% - до 21,229 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, стоимость этого вида топлива снизилась почти на 23% - до 14,115 тыс. рублей за тонну.