Группа ВТБ запустила нефтетрейдинг для российских клиентов

Кроме того, финансовая организация будет создавать запасы нефтепродуктов и обеспечивать их хранение

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Группа ВТБ запускает новое для банка направление нефтетрейдинга, ориентированное на крупные российские промышленные предприятия, говорится в сообщении пресс-службы банка.

"ВТБ планирует предоставлять полный цикл услуг, которые обычно обеспечивают нефтетрейдеры - это финансирование запасов нефтепродуктов, предоставление временного кредитного "плеча" для покупки товаров, обеспечение логистики и поставки товаров в локацию, определенную клиентом", - пояснили там.

Кроме того, группа ВТБ будет создавать запасы нефтепродуктов и обеспечивать их хранение. Собственные запасы позволят предоставлять клиентам нефтепродукты в кратчайшие сроки, так как исключат время на их покупку на бирже или у производителя. "Значительная структурная трансформация российской экономики и основных отраслей предполагает изменения и в работе с нашими крупными клиентами, открывает новые ниши, спрос на новые услуги. В частности, мы видим существенные изменения в функциональной организации нефтетрейдинга в России, зарождается локальный рынок, российские компании стали обеспечивать функции трейдеров-посредников, которые ранее выполняли западные компании", - отметил в ходе 14-го Инвестиционного Форума ВТБ "Роосия зовет!" руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук.

Группа ВТБ работает со всеми классами нефтепродуктов, основной спрос со стороны крупных клиентов приходится на дизельное топливо. География нового бизнес-направления включает все основные точки промышленного производства и транспортировки нефтепродуктов в России, добавили в банке.

По словам Виталия Сергейчука, сейчас на рынке существует большой спрос на подобные услуги, и рост конкуренции в этом сегменте даст импульс для его дальнейшего развития, расширения линейки продуктов и услуг, новых решений, которые отвечают рыночным трендам и новым задачам бизнеса.

Осенью 2023 года группа ВТБ стала членом Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, что открывает банку возможности для активного участия в торгах и приобретения нефтепродуктов. ВТБ рассчитывает уже до конца года закрыть первую сделку.