Премьер Бельгии подтвердил, что новый пакет санкций ЕС включает запрет на алмазы РФ

Александер Де Кроо отметил, что представители Евросоюза в последние месяцы активно работали над этим запретом из стремления реализовать его таким образом, чтобы он не ударил по самим европейцам

БРЮССЕЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. 12-й пакет санкций Евросоюза против России будет включать в себя запрет на импорт российских алмазов. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо на пресс-конференции в Брюсселе, посвященной началу председательства страны в Совете ЕС.

"Следующий пакет санкций был подготовлен. К ряду важнейших его элементов относится запрет [на продажу] российских алмазов на рынках стран "Большой семерки", - сказал он. По словам премьера, представители ЕС в последние месяцы активно работали над этим запретом из стремления реализовать его таким образом, чтобы он не ударил по самим европейцам.

6 декабря страны Группы семи сообщили, что введут ограничения на импорт добытых или обработанных в России алмазов к 1 января 2024 года, а к 1 марта ограничения должны вступить в силу и в отношении российских алмазов, которые обрабатывались в других странах. Для повышения эффективности этих мер члены G7, которые являются крупными импортерами необработанных алмазов, до 1 сентября 2024 года создадут надежный механизм, позволяющий проверять и сертифицировать необработанные алмазы внутри G7.

AFP сообщило 28 ноября со ссылкой на попавший в его распоряжение документ, что Еврокомиссия утвердила проект ограничений в отношении поставок алмазов из России в страны ЕС и направила его для одобрения странам - участницам объединения. Согласно документу, с 1 января 2024 года Еврокомиссия планирует полностью запретить торговлю "не использующимися в промышленности природными и синтетическими [российскими] алмазами", в том числе обработанными в третьих странах. Кроме того, подобные ограничения коснутся ювелирных изделий и всех экспортируемых из РФ подобных драгоценных камней, даже если Россия выступает лишь транзитным пунктом пути их поставок.