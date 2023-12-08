Вьетнамско-российский банк отметил рост объема расчетов в нацвалютах между РФ и СРВ

Председатель совета участников ВРБ Сергей Чумаковский отметил, что банк не оперирует в международной системе SWIFT, у него есть своя собственная инфраструктура, которая позволяет безопасно проводить прямые расчеты между Россией и Вьетнамом

ХАНОЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Вьетнамско-российский совместный банк (ВРБ) отмечает уверенный рост объема расчетов в национальных валютах между РФ и Социалистической Республикой Вьетнам (СРВ). Об этом заявил в интервью ТАСС председатель совета участников ВРБ Сергей Чумаковский на площадке 5-й российско-вьетнамской международной промышленной выставки EXPO-RUSSIA VIETNAM 2023, которая проходит в эти дни в столице Вьетнама Ханое.

В условиях осложнения ситуации с международной финансовой логистикой банк был вынужден совершенствовать свои компетенции с тем, чтобы оказывать услуги российским и вьетнамским предпринимателям по обслуживанию двусторонних расчетов в условиях новых международных обстоятельств, рассказал председатель совета участников ВРБ. По его словам, банк не оперирует в международной системе SWIFT, у ВРБ есть своя собственная инфраструктура, которая позволяет безопасно проводить прямые расчеты по корреспондентским счетам между Россией и Вьетнамом без участия банков третьих стран и внешних платежных систем. "Наша система осуществления платежей между РФ и СРВ достаточно закрыта и автономна для того, чтобы быть полностью безопасной для клиентов", - заверил руководитель ВРБ.

"Банк осуществляет платежи в национальных валютах - рубль и донг, выполняя поручение правительств наших стран по переводу межгосударственных расчетов в нацвалюты. Ежемесячный объем этих платежей уже весьма существенный и за последний период мы видим заметный рост количества компаний и предприятий как в России, так и во Вьетнаме, которые заинтересованы в [такой] услуге [расчетов в нацвалютах]", - сказал Чумаковский.

При том, что главной своей задачей ВРБ видит оказание поддержки продвижению торгово-экономических и инвестиционных связей Москвы и Ханоя, он также работает в качестве универсального финансово-кредитного учреждения на вьетнамском рынке, предоставляя услуги и корпоративному сектору, и физлицам. "Наш банк является универсальным инструментом. Он не только обслуживает торгово-экономические отношения между Россией и Вьетнамом, но и работает в качестве банка, предоставляющего широкий спектр услуг юридическим и физическим лицам на вьетнамском рынке", - отметил финансист.

Вьетнамско-российский совместный банк был учрежден в 2006 году двумя ведущими финансовыми институтами своих стран - российским Банком ВТБ и Банком инвестиций и развития Вьетнама с долями банков-участников по 50% от уставного капитала. Создание ВРБ стало результатом длительного взаимодействия между правительствами и центральными банками РФ и СРВ по выведению на новый уровень двустороннего сотрудничества. Свою работу банк начал в Ханое 19 ноября 2006 года с официального открытия президентом РФ Владимиром Путиным, находившимся во Вьетнаме с официальным визитом, и тогдашним президентом СРВ Нгуен Минь Чиетом.