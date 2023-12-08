Аналитики ожидают в январе 2024 года курс доллара в диапазоне 90-95 рублей

Российская валюта не имеет предпосылок для сильного укрепления в ближайшие месяцы, считают эксперты

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российский рубль не имеет предпосылок для сильного укрепления в ближайшие месяцы, полагают опрошенные ТАСС эксперты. При этом и для сильного снижения российской валюты сейчас аргументов нет - в январе 2024 аналитики прогнозируют курс в диапазоне 90-95 рублей за доллар.

В конце ноября 2023 года рубль укреплялся по отношению к доллару, демонстрируя уровни в районе 87,6 рублей за доллар. Однако в последние две недели доллар перешел к активному росту, достигая отметки в 93,5 рублей.

Давление на рубль оказывали сокращение предложения валюты на рынке в неналоговый период и слабые котировки нефти, считают эксперты. "На неделе Минфин обнародовал данные по нефтегазовым доходам за ноябрь, которые показали, что поступления в бюджет от продажи нефти и газа сократились на 41% по сравнению с октябрем и составили 961,7 млрд рублей. С поправкой на отсутствие в ноябре сборов НДД (налог на дополнительный доход) сокращение выглядит не столь значительным - минус 7,8%, тем не менее, снижение нефтегазовых доходов отразится в показателях торгового баланса России за ноябрь, который будет опубликован позднее", - прокомментировала аналитик "Цифра брокер" Наталия Пырьева, добавив, что сокращение потоков валюты в страну отражается на счете текущих операций и оказывает негативное воздействие на динамику рубля.

Другим фактором против укрепления рубля в декабре выступает сезонный рост расходов госбюджета и увеличение запасов импортеров в преддверии новогодних праздников, что повышает спрос на иностранную валюту, также отметила эксперт.

Фактором поддержки для рубля остаются жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) и охлаждение внутреннего спроса. "В ближайшее время рынок сфокусируется на ожидании очередного заседания Банка России: вероятность нового повышения ставки и сохранения жесткой риторики все еще играет в пользу рубля, а его ослабление за последние дни лишь повышает возможность нового ужесточения ДКП. Полагаем, что в этих условиях доллар выше 93 рублей будет встречать сопротивление", - пояснил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес капитал" Юрий Кравченко.

Прогноз на январь

В банке "Русский стандарт" полагают, что волатильность рубля может сохраняться, поскольку, помимо различных рыночных факторов, на курс национальной валюты влияет и геополитика.

Тем не менее, эксперты не ждут существенного ослабления рубля. "Скорее, курс нацвалюты в силу различных факторов - таких, как приближение налогового периода, продолжающаяся репатриация валютной выручки экспортерами, ожидаемое повышение ключевой ставки, все еще высокие цены на энергоносители, будет стремиться к умеренному укреплению к уровням вокруг 90 рублей за доллар на конец 2023 года и начало 2024 года", - считает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

Более сильное укрепление рубля вряд ли возможно, поскольку для этого отсутствуют фундаментальные причины, равно как это и не соответствует интересам бюджета, отметил он.

В "Цифра брокер" также считают, что чрезмерно сильный рубль не выгоден российской экономике за счет преобладающей доли экспорта, доходы от которого поступают в иностранной валюте.

Эксперты "БКС Форекс" предполагают, что в течение января 2024 года рубль будет находиться в диапазоне 90-92 рублей за доллар, евро - в коридоре 97-99 рублей, юань - 12,6-12,9 рублей. Прогноз банка "Русский стандарт" по доллару - 89-91 рублей, евро - 98-100 рублей, юаню - 12,75-13,00 рублей. Аналитики ИК "Велес капитал" ожидают курс доллара в диапазоне 91-94 рублей, евро - 98,5-100,5 рублей, юаня - 12,7-13,2 рублей. В "Цифра брокер" прогнозируют, что курс национальной валюты может в январе опуститься до 92-97 рублей за доллар, 100-103 рублей за евро, 12,9-13,3 рублей за юань.