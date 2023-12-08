Бюджет Краснодарского края на 2024 год утвердили с дефицитом в 14%

Доходы составят 451,1 млрд рублей, расходы - 515,2 млрд рублей

КРАСНОДАР, 8 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе сессии в пятницу утвердили бюджет региона на 2024 год и плановый период, в соответствии с документом доходы краевой казны в предстоящем году составят 451,1 млрд рублей, расходы запланированы в объеме 515,2 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета достигнет 14%.

"С учетом поправок доходная часть бюджета на очередной финансовый год составит 451,1 млрд рублей. Общий объем расходов - 515,2 млрд рублей. Продолжится поддержка санаторно-курортного комплекса - расходы соответствующей госпрограммы составят 1,3 млрд рублей. На поддержку сельского хозяйства в следующем году в рамках госпрограммы "Развитие АПК" предусмотрено выделение порядка 10,2 млрд рублей. Значительные средства планируется вложить в жилищно-коммунальную инфраструктуру, развитие топливно-энергетического комплекса и сети автодорог", - говорится в сообщении пресс-службы Законодательного собрания Краснодарского края, опубликованном на официальном сайте по итогам прошедшей сессии.

Госдолг региона сохранится на экономически безопасном уровне, отметил председатель комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Иван Артеменко, представлявший проект бюджета региона во втором чтении. Так, например, в бюджете края на 2024 год заложены 185 млн рублей только на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию детского оздоровительного лагеря в Геленджике, который на данный момент простаивает.

В частности, по словам Артеменко, на 2024 год в расходной части запланированы 307 млрд рублей - на социальную сферу, что на 19,4 млрд рублей больше, чем в 2023 году, 104,1 млрд рублей - на реализацию задач социальной политики в регионе, 81,6 млрд рублей - на мероприятия по улучшению работы сферы ЖКХ, на реализацию 28 госпрограмм Краснодарского края будут направлены 498,5 млрд рублей, резервный фонд края составит 1,4 млрд рублей.

"Наш бюджет - инструмент дальнейшего развития края. Достойную поддержку получат не только социальная сфера, но и отрасли реального сектора экономики. Поводя итог, можно сказать, что мы приняли взвешенный, продуманный финансовый документ, который ориентирован на решение социальных проблем и одновременно - на поддержание устойчивой экономики края", - резюмировал председатель Заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Ранее проект бюджета, принятый в первом чтении, имел следующие показатели: общий объем доходов был предусмотрен в размере 455,7 млрд рублей, расходов - 519,8 млрд рублей. Бюджет на 2023 год был принят депутатами в декабре 2022 года. Доходы бюджета Краснодарского края на 2023 год были запланированы в пределах 390 млрд рублей, расходы - 446 млрд рублей. В течение года показатели корректировались.